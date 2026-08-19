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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم خراسان جنوبی برای حضور در مراسم بزرگداشت اربعین رهبر مجاهد شهید در سراسر استان با شعار محوری با تو در عهدیم تا صبح ظهور دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با صدور اطلاعیهای، از مردم استان برای حضور باشکوه در مراسم بزرگداشت اربعین رهبر مجاهد شهید در سراسر استان با شعار محوری با تو در عهدیم تا صبح ظهور دعوت کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
اربعین تدفین آقای شهید ایران، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، در امتداد تشییع تاریخی و حضور بینظیر ملت ایران، مقصدی برای امتداد بعثت و میعادگاهی برای خونخواهی امام شهید و معرفت و حرکت به سوی قله است. شهادت ایشان اگرچه ثلمهای بزرگ بر پیکر جهان اسلام وارد ساخت، اما خون مطهر آن رهبر شهید، پیوند عمیق امام و امت را بیش از پیش آشکار کرد و کالبد جامعه را با حقیقتی تازه از بیداری، خویشانگیختگی و مسئولیت تاریخی مواجه ساخت؛ حقیقتی که در تشییع تاریخی ایشان به شکوهی کمنظیر تجلی یافت و نشان داد که نسبت ملت با امام و آرمانهای او، نسبتی برخاسته از عمق ایمان و ریشهدار در وجدان تاریخی این ملت است.
اربعین امام شهید، «دارالذکری» برای یادآوری حقایق و معارف و فرصتی برای تبیین مکتب، سبک مدیریتی، بازخوانی اندیشه و نگاه قرآنی و معنوی آن رهبر فرزانه و تعمیق معرفت و امتداد راه ایشان است؛ عرصهای که در آن «بعثت خون» در اراده و آگاهی مردم امتداد مییابد و عاطفه و سوگ، به معرفت، عهد و مسئولیت اجتماعی پیوند میخورد و خون مطهر امام شهید، در متن جامعه رسالتی تازه مییابد. بر همین اساس، همزمانی این ایام با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن المهدی (عج)، افق این مراسم را به عهدی ماندگار با ولایت و امامت پیوند میزند و بر همین مبنا، شعار ویژه مراسمهای چهلم در سراسر کشور «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» انتخاب شده است تا تجدید میثاق با راه و آرمان امام شهید، در امتداد عهد با ولایت و انتظار ظهور، معنا یابد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از عموم مردم خراسان جنوبی دعوت میکند با حضور گسترده، پرشور و حماسی خود در تمامی مراسم بزرگداشت اربعین رهبر مجاهد شهید، یاد و نام آن شهید والامقام را گرامی داشته و با آرمانهای سید الشهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.
مراسم اربعین تدفین رهبر شهید حضرت آیتالله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه) و خانواده مکرم ایشان در بیرجند پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۳۰ در میدان اجتماعات شهید آیتالله رئیسی (رضوان الله تعالی علیه) و ساعت ۲۱:۱۵ در میدان مادر برگزار خواهد شد.