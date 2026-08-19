به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمیرم با تأکید بر جایگاه والای نان در فرهنگ ایرانی گفت: نان تنها یک محصول غذایی نیست، بلکه بخشی از هویت، خاطره و سبک زندگی مردم ماست و این جشنواره تلاشی برای روایت این میراث ارزشمند و ایجاد پیوند میان فرهنگ، کشاورزی و زندگی امروز است.

سعید سلیمانیان با اشاره جایگاه ویژه برگزاری رویداد‌ها در جذب گردشگر و همچنین توسعه اقتصاد محلی، از ثبت رسمی این جشنواره درتقویم رویداد‌های گردشگری کشور نیز خبر داد و افزود:با توجه به ظرفیت‌های بالای شهر حنا، به‌منظور برگزاری شکوهمند این جشنواره برنامه‌ریزی شده است و امیدواریم با این اقدام، در سال‌های آینده شاهد ارتقا جایگاه این رویداد در سطح منطقه‌ای و ملی باشیم.

وی ادامه داد: این رویداد فرهنگی و گردشگری باهدف پاسداشت میراث بومی، معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، صنایع‌دستی و حمایت از تولیدات محلی برگزار می‌شود و امیدواریم شهر حنا با این جشنواره به مقصد خاطره‌انگیزی برای گردشگران تبدیل شود و بستری برای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان بومی فراهم کند.

این جشنواره که ترکیبی از فرهنگ اصیل و اقتصاد بومی است، فرصت مغتنمی برای آشنایی گردشگران با انواع نان محلی شهرستان یه ویژه نام محلی حنا، صنایع‌دستی و هنر‌های دستی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی شهرستان خواهد بود.

نام شهر حنا ریشه‌های تاریخی و محلی دارد و با پیشینه دیرینه منطقه سمیرم پیوند خورده است.

با توجه به اسناد محلی، منطقه دارای پیشینه کشاورزی و آداب و رسوم روستایی است که پخت نان‌های سنتی بخشی از آن بوده است.

حنای سمیرم یک شهر از مجموع چهار شهر شهرستان سمیرم است که در فاصله ۲۸ کیلومتری مرکز شهرستان سمیرم واقع شده است.