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آیین سوگواری شهادت امام حسن عسکری (علیهالسلام) و مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید بیت ایشان، فردا پنجشنبه، ۲۹ مرداد در آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیهالسلام برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین سوگواری شهادت امام حسن عسکری (علیهالسلام) و مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید بیت ایشان، فردا پنجشنبه، ۲۹ مرداد در آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیهالسلام برگزار میشود.
این مراسم با اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان این بارگاه ملکوتی آغاز میشود.
سخنران این مراسم حجت السلام و المسلمین حاجتی است و حجتالاسلام و المسلمین کشاورزی دعای کمیل را قرائت و مرثیهسرایی میکند.
امام حسن عسکری (علیهالسّلام) (۲۳۲-۲۶۰ق)، فرزند امام هادی (علیهالسّلام) و پدر امام زمان (علیهالسّلام) به مدت شش سال امامت شیعیان را عهدهدار بود.
امام حسن عسکری (علیهالسّلام) هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری قمری و در ۲۸ سالگی به شهادت رسید و در سامرا کنار مرقد پدر بزرگوارشان به خاک سپرده شد.
حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمله مشترک آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی ، صبح شنبه نهم اسفند ۱۴۰۴ به همراه تعدادی از اعضای خانواده اش در منزل شخصی خود به شهادت رسیدند.