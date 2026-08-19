آیین سوگواری شهادت امام حسن عسکری (علیه‌السلام) و مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید بیت ایشان، فردا پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد در آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه‌السلام برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین سوگواری شهادت امام حسن عسکری (علیه‌السلام) و مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید بیت ایشان، فردا پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد در آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه‌السلام برگزار می‌شود.

این مراسم با اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان این بارگاه ملکوتی آغاز می‌شود.

سخنران این مراسم حجت السلام و المسلمین حاجتی است و حجت‌الاسلام و المسلمین کشاورزی دعای کمیل را قرائت و مرثیه‌سرایی می‌کند.

امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) (۲۳۲-۲۶۰ق)، فرزند امام هادی (علیه‌السّلام) و پدر امام زمان (علیه‌السّلام) به مدت شش سال امامت شیعیان را عهده‌دار بود.

امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ هجری قمری و در ۲۸ سالگی به شهادت رسید و در سامرا کنار مرقد پدر بزرگوارشان به خاک سپرده شد.

حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمله مشترک آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی ، صبح شنبه نهم اسفند ۱۴۰۴ به همراه تعدادی از اعضای خانواده اش در منزل شخصی خود به شهادت رسیدند.