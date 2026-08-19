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روز پایانی هفته دوم لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری پنج دیدار خاتمه خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز هفته دوم لیگ برتر فوتبال و مهمترین دیدار امروز، سرخپوشان پایتخت از ساعت نوزده و سی در ورزشگاه قدس به مصاف استقلال خوزستان خواهند رفت.
شاگردان مهدی تارتار در هفته نخست این مسابقات شمس آذر قزوین را با دو گل شکست دادند و اکنون به دنبال کسب دومین برد متوالی در فصل جدید هستند.
در سایر دیدارهای امروز فجر سپاسی میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود، ملوان با ذوب آهن روبه رو میشود، مس شهربابک رو در روی خیبر خرم آباد قرار میگیرد، و فولاد با شمس آذر قزوین مسابقه خواهد داد.