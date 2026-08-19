به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین روز هفته دوم لیگ برتر فوتبال و مهمترین دیدار امروز، سرخپوشان پایتخت از ساعت نوزده و سی در ورزشگاه قدس به مصاف استقلال خوزستان خواهند رفت.

شاگردان مهدی تارتار در هفته نخست این مسابقات شمس آذر قزوین را با دو گل شکست دادند و اکنون به دنبال کسب دومین برد متوالی در فصل جدید هستند.

در سایر دیدار‌های امروز فجر سپاسی میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود، ملوان با ذوب آهن روبه رو می‌شود، مس شهربابک رو در روی خیبر خرم آباد قرار می‌گیرد، و فولاد با شمس آذر قزوین مسابقه خواهد داد.

برنامه بازی‌های امروز لیگ برتر فوتبال و نتایج دیدار‌های روز گذشته به شرح زیر است:

پرسپولیس – استقلال خوزستان؛ ساعت: ۱۹:۱۵

فجرسپاسی – صنعت نفت؛ ساعت: ۱۹:۱۵

ملوان – ذوب آهن؛ ساعت: ۱۹:۱۵

مس شهربابک – خیبر؛ ساعت: ۱۹:۱۵

فولاد – شمس آذر؛ ساعت: ۲۰:۳۰

سه شنبه ۲۷ مرداد

پیکان صفر – گل گهر صفر

نساجی صفر – استقلال یک

آلومینیوم صفر – چادرملو صفر

سپاهان صفر – تراکتور ۲