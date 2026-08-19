معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی از تأمین آب پایدار برای حیات وحش منطقه حفاظت‌شده مراکان و پایش و تقویت منابع آبی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: تأمین آب پایدار برای حیات وحش منطقه حفاظت‌شده مراکان از اولویت‌های مهم مدیریت این زیستگاه بوده و اقدامات لازم برای پایش و تقویت منابع آبی آن در حال انجام است.

علیرضا سیدقریشی با اشاره به اهمیت منطقه حفاظت شده مراکان در صیانت از گونه‌های جانوری و حفظ تنوع زیستی، اظهار کرد: تأمین آب پایدار یکی از مهم‌ترین نیاز‌های مناطق تحت مدیریت محیط زیست است و در شرایط کم‌آبی، توجه به منابع آبی حیات وحش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ از این رو، نگهداری، تقویت و بازسازی سازه‌های تأمین و ذخیره آب باید به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: پایش مداوم وضعیت منابع آبی، رسیدگی و نگهداری مناسب آبشخور‌ها و آب‌انبار‌ها و رفع نیاز‌های زیرساختی منطقه از جمله اقداماتی است که با هدف تأمین آب مورد نیاز حیات وحش و ارتقای کیفیت مدیریت منطقه مراکان انجام می‌شود استمرار این اقدامات می‌تواند در کاهش آثار ناشی از خشکسالی و محدودیت منابع آبی بر گونه‌های جانوری مؤثر باشد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای دوره‌های گرم و کم‌آبی، خاطرنشان کرد: حفاظت از زیستگاه‌ها تنها به کنترل و پایش گونه‌های جانوری محدود نمی‌شود و تأمین نیاز‌های اساسی حیات وحش، از جمله آب و امنیت زیستگاه، بخش مهمی از فرآیند حفاظت به شمار می‌رود به همین منظور، وضعیت آبشخور‌ها و دیگر منابع تأمین آب منطقه باید به‌طور مستمر بررسی و در صورت نیاز نسبت به تقویت و بهسازی آنها اقدام شود.

وی همچنین بر اهمیت همکاری و مشارکت در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: صیانت از زیستگاه‌های طبیعی نیازمند همراهی دستگاه‌های مسئول و توجه جوامع محلی است و هر اقدامی که به حفظ منابع آب و کاهش فشار بر طبیعت منجر شود، در نهایت به حفظ تنوع زیستی و پایداری محیط زیست منطقه کمک خواهد کرد.

منطقه حفاظت‌شده مراکان به دلیل برخورداری از زیستگاه‌های ارزشمند و تنوع گونه‌های جانوری، از مناطق مهم طبیعی آذربایجان‌غربی محسوب می‌شود و حفظ پایداری منابع آن نقش مهمی در تداوم حیات گونه‌های مختلف دارد.

تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، مدیریت منابع آب و استمرار پایش می‌تواند زمینه مناسب‌تری برای حفاظت از حیات وحش و پایداری اکوسیستم منطقه فراهم کند.