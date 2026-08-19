طرح سلام، پلی برای افزایش خدمات تخصصی توانبخشی به محلات
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از برنامهریزی اجرای طرح سلام در محلات، گفت: این طرح با هدف قرار گرفتن ظرفیتهای تخصصی در کنار ظرفیتهای اجتماعی و مردمی، دسترسی جامعه هدف به خدمات توانبخشی را در محلات افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست بررسی ظرفیتهای مشترک طرح سلامت اجتماعی محلهمحور «سلام» و برنامههای معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور برگزار شد. در این نشست، آرزو ذکاییفر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی و فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، بر ضرورت ایجاد همافزایی میان برنامههای تخصصی و ظرفیتهای محلهمحور طرح «سلام» تأکید کردند.
ذکاییفر در این نشست با اشاره به رویکرد جامعهمحور طرح «سلام» گفت: هدف از برگزاری این جلسه، شناسایی نقاط اشتراک و بررسی چگونگی اجرای برنامههای تخصصی معاونت توانبخشی در بستر طرح «سلام» بود. طرح «سلام» میتواند بستری ایدهآل برای هماهنگی، شناسایی دقیق نیازهای محله و اتصال ظرفیتهای مختلف سازمان بهزیستی به یکدیگر باشد؛ رویکردی که به ارائه خدمات یکپارچهتر و جلوگیری از موازیکاری در سطح محلات کمک شایانی میکند.
وی با نام بردن از برخی برنامههای کلیدی معاونت توانبخشی افزود: برنامههایی نظیر غربالگری بینایی و شنوایی، اجرای طرح آیکپ (ICAP)، آگاهسازی و پیشگیری از معلولیتها و همچنین ارتقای سلامت سالمندان، ظرفیت بسیار مناسبی برای پیوند با طرح «سلام» و بهرهگیری از ساختار اجرایی و تسهیلگران این طرح دارند.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت: در این نشست تلاش شد مشخص شود که هر یک از این برنامهها چگونه میتوانند ضمن حفظ مأموریت تخصصی خود، از ظرفیت شبکه محلات برای دسترسی بهتر و سریعتر به جامعه هدف استفاده کنند.
در ادامه این نشست، فاطمه عباسی، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور نیز با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای محلهای در توسعه خدمات توانبخشی گفت: رویکرد محلهمحور این امکان را فراهم میکند که خدمات تخصصی در کنار ظرفیتهای اجتماعی و مردمی قرار گیرد. در نتیجه، فرآیند شناسایی، آگاهسازی و هدایت افراد نیازمند به خدمات با سهولت و اثربخشی بسیار بیشتری دنبال خواهد شد.
وی ایجاد ارتباط میان شبکه محلات و ساختار تخصصی معاونت توانبخشی را یکی از مهمترین دستاوردهای این همکاری برشمرد و افزود: ظرفیتهای موجود در محلات میتوانند در شناسایی نیازها، اطلاعرسانی، جلب مشارکت خانوادهها و هدایت افراد به خدمات تخصصی نقش مؤثرتری ایفا کنند. این همافزایی به افزایش دسترسی جامعه هدف، تقویت اقدامات پیشگیرانه و شناسایی زودهنگام نیازهای توانبخشی کمک کرده و زمینه ارائه خدمات متناسب با نیاز افراد را در نزدیکترین سطح به محل زندگی آنان فراهم میسازد.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره ویژه به اهمیت ارتقای سلامت سالمندان گفت: استفاده از ظرفیت محلات و مشارکت خانوادهها و گروههای اجتماعی، میتواند در ارتقای آگاهی، پیشگیری و تسهیل دسترسی سالمندان به خدمات مورد نیازشان بسیار راهگشا باشد.
عباسی در پایان بر استمرار این همکاریها تأکید کرد و گفت: تبدیل جمعبندیهای این نشست به برنامههای عملیاتی، زمینه شکلگیری الگوی مؤثرتری از ارائه خدمات توانبخشی در سطح محلات را فراهم خواهد کرد.
ذکاییفر نیز در جمعبندی نهایی این نشست گفت: برنامههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نقاط اشتراک آنها با طرح «سلام» شناسایی شد. هدف غایی این همافزایی، قرار گرفتن ظرفیتهای تخصصی در کنار ظرفیتهای اجتماعی طرح «سلام» است تا زمینه برای ارائه خدمات پیشگیرانه، آگاهسازی و ارتقای سلامت اجتماعی دقیقاً در جوار زندگی مردم، یعنی در سطح محله فراهم شود.