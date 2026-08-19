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رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، از تأمین مناسب شیرخشک در سطح زاهدان خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچگونه کمبودی در تأمین شیرخشک مورد نیاز مردم وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ارسلان جهانتیغی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین و توزیع مناسب شیرخشک کودکان گفت: در ماه جاری سهمیه شیرخشک اختصاص یافته به منطقه از سوی سازمان غذا و دارو حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است و این افزایش سهمیه با هدف پاسخگویی بهتر به نیاز مصرفکنندگان انجام شده است.
وی ادامه داد: شیرخشک کودکان بر اساس سهمیه و ظرفیت اختصاص یافته در اختیار داروخانهها قرار میگیرند و داروخانهها نیز متناسب با پتانسیل و میزان مصرف، نسبت به عرضه فرآورده اقدام میکنند.
رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآوردههای طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک معاونت غذا و دارو زاهدان با تأکید بر اینکه تأمین شیرخشک بهصورت مستمر در حال پایش است، گفت: در حال حاضر کمبودی در این زمینه وجود ندارد و خانوادهها میتوانند شیرخشک مورد نیاز خود را از داروخانههای مجاز تهیه کنند.