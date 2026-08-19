به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد در حاشیه بازدید از صنوف سطح شهر، اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر بازار و حفظ سلامت عمومی جامعه تیم گشت مشترک این اداره با همراهی بازرسان دستگاه‌های نظارتی و متولیان سلامت موفق به شناسایی یک انبار دپوی کالا‌های اساسی و مواد غذایی شدند.



امین خادمی؛ افزود: پس از بازرسی دقیق از این مکان مشخص شد مقادیر قابل‌توجهی مواد غذایی که تاریخ مصرف آنها منقضی شده به‌صورت غیرقانونی نگهداری و آماده توزیع در سطح بازار بوده است.



خادمی با تأکید بر اینکه ارزش ریالی کالا‌های کشف‌شده طبق برآورد‌های اولیه بیش از ۲ میلیارد است، تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، محموله مذکور بلافاصله توقیف شد و پرونده تخلفاتی جهت رسیدگی دقیق و صدور حکم مقتضی در تعزیرات حکومتی تشکیل شد.



رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی بروجرد خاطرنشان کرد: حفظ امنیت غذایی شهروندان خط قرمز تعزیرات حکومتی است و با هرگونه تخلف صنفی به‌ویژه در حوزه‌های سلامت‌محور بدون هیچ‌گونه اغماضی و با قاطعیت برخورد خواهد شد.



از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه مواد غذایی مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش نمایند.