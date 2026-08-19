به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل دامپزشکی استان گفت: پیش بینی می‌شود در این مرحله تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأس گوسفند و بز و ۱۸ هزار گاو و گوساله در استان علیه این بیماری واکسینه شوند.

احمدی گفت: با توجه به محدودیت زمانی و با توجه به اینکه بتوان تا ۹۰ درصد جمعیت دامی را واکسینه کرد بخشی از این عملیات با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه واکسن به صورت رایگان برای دامداران روستایی و عشایری در نظر گرفته شده افزود: تمام هزینه‌های تردد و انجام تزریقات و هزینه‌های جانبی دیگر انجام شده برعهده بخش خصوصی، براساس قرارداد برعهده دامپزشکی پرداخت می‌شود و دامداران هیچ گونه وجهی را در خصوص واکسیناسیون دام خود پرداخت نخواهند کرد.

مدیر کل دامپزشکی استان مهم‌ترین هدف دامپزشکی در اجرای این طرح، را پوشش حداکثری واکسیناسیون در تمام دام‌های حساس عنوان کرد.

احمدی با بیان اینکه طرح واکسیناسیون تب برفکی سالانه در دو مرحله بصورت همزمان در کشور انجام می‌شود، افزود: با توجه به اینکه همزمانی واکسیناسیون در تمامی دام‌های حساس در کشور دارای اهمیت بالا در افزایش سطح ایمنی دام‌ها و پیشگیری از بروز این بیماری در کشور است دامداری‌های صنعتی و نیمه صنعتی نیز باید برای پیشگیری از این بیماری خطرناک نسبت به واکسیناسیون دام‌های خود از طریق بخش خصوصی اقدام کنند.

دامپزشکی به آن دسته از دامداران صنعتی و نیمه صنعتی که در مراحل واکسیناسیون قبلی از تأمین و تزریق واکسن در دامداری‌های خود اقدام نکرده‌اند هشدار داد به علت پایین آمدن ایمنی، دام‌های موجود دراین واحد‌ها و دامداری‌های اطراف در معرض خطر جدی ابتلا به بیماری هستند بنابراین این دسته از دامداران نسبت به خرید و واکسیناسیون به موقع واکسن از اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی دامداران استان، شرکت‌های تعاونی شهرستانی و یا مراکز مایه کوبی بخش خصوصی اقدام کنند.