استاندار هرمزگان گفت: از ابتدای شهریور، در همه جایگاه‌های سوخت هرمزگان، عرضه بنزین با کارت آزاد ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت استان گفت: از اول تا آخر شهریور مانند سی استان دیگر کشور، بنزین با کارت آزاد در همه جایگاه‌های سوخت استان عرضه می‌شود.

وی گفت: افزایش کارت‌ها و جایگاه‌های سوخت، رفع مشکلات نازل‌ها و عرضه بنزین سوپر از دیگر مصوبات این نشست بود.

استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه از این پس گاز سوز کردن رایگان خودرو‌ها هم دردستور کار قرار دارد، افزود: تامین خودرو‌های عمومی مانند تاکسی و اتوبوس و مینی بوس از دیگر مصوبات این نشست بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این نشست گفت: نظارت کمیته پایش جایگاه‌های عرضه سوخت، همچنان به صورت روزانه ادامه دارد.

مجتبی قهرمانی افزود: با ادامه نصب دوربین‌های پلاک خوان، صف‌های جایگاه‌های سوخت در شهرستان‌های استان نیز بزودی کاهش می‌یابد.

وی گفت: با هر گونه تخلف عرضه سوخت در استان برخورد می‌شود.

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در ماه‌های گذشته، بنزین با کارت آزاد جایگاه فقط از نیمه دوم ماه امکان پذیر بود که این موضوع موجب گلایه مردم شده بود.