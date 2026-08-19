نهمین نمایشگاه توانمندی های تعاونی و بازرگانی اردبیل

نهمین نمایشگاه توانمندی های تعاونی و بازرگانی استان که با همکاری اتاق تعاون و در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل دایر شده، فرصتی برای معرفی ظرفیت های تولیدی، صادراتی و شبکه های توزیع تعاونی هاست.