پخش زنده
امروز: -
مردم تهران در صد و هفتادمین شب حضور حماسی خود، آمدند تا با یادبود آزادگان و تجلیل از رهبری، اراده خود را برای صیانت از وطن و سربلندی ایران به نمایش بگذارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مردم با حضور در میادین مختلف تهران و با برافراشتن پرچمهای ملی، ندای عزت و سربلندی ایرانیان را طنینانداز کردند. در این اجتماعات که با پخش پیامهای رهبری و برگزاری مراسم یادبود آزادگان همراه بود، مردم با اشاره به پیوستگی تاریخی از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تا امروز، بر عشق به وطن و ضرورت صیانت از میهن تاکید کردند.
(گزارش میترا لبافی)