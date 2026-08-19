مردم تهران در صد و هفتادمین شب حضور حماسی خود، آمدند تا با یادبود آزادگان و تجلیل از رهبری، اراده خود را برای صیانت از وطن و سربلندی ایران به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مردم با حضور در میادین مختلف تهران و با برافراشتن پرچم‌های ملی، ندای عزت و سربلندی ایرانیان را طنین‌انداز کردند. در این اجتماعات که با پخش پیام‌های رهبری و برگزاری مراسم یادبود آزادگان همراه بود، مردم با اشاره به پیوستگی تاریخی از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تا امروز، بر عشق به وطن و ضرورت صیانت از میهن تاکید کردند.

(گزارش میترا لبافی)