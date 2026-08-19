مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی از الحاق و واگذار ی زمین مورد نیاز ۲۴ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در جلسه شورای اداری استان گفت: امسال یک همت اعتبار برای تأمین قیر رایگان اختصاص یافته و قیر مورد نیاز شهرداری‌های استان برای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در حال توزیع است.

پیمان آرامون با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن افزود: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود هزار هکتار زمین در شهر‌های مختلف استان برای تامین زمین مورد نیاز ۲۴ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن الحاق و واگذار شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی همچنین از اجرای پروژه محور سه‌راهی ایواوغلی به بازرگان خبر داد و گفت: این محور در سال ۱۴۰۴ پیمان‌سپاری شده و در حال حاضر ۵۴ کیلومتر آن در دست اجراست.

آرامون افزود: در قالب همایش اینوا نیز ۱۰۰ هکتار زمین برای واگذاری به بخش صنعت اختصاص یافته است که می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کند.

وی همچنین به احیای پروژه شهید اسرافیلی اشاره کرد و گفت: این پروژه که ۱۴ سال راکد مانده بود، با جذب سرمایه‌گذار به ارزش ۲.۳ همت دوباره فعال شده و اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.