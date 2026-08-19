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معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت تقویت نشاط، مشارکت و انسجام اجتماعی در میان جوانان، گفت: دستگاههای اجرایی باید با شنیدن مطالبات نسل جوان و استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه حضور مؤثرتر جوانان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کامبیز کریمی در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان، با اشاره به ایجاد مناطق هفتگانه فرمانداری تهران، گفت: ایجاد این مناطق با هدف تسهیل دسترسی دستگاههای اجرایی به مجموعه فرمانداری انجام شده و دستگاهها میتوانند مسائل و مشکلات حوزههای مختلف را از طریق مدیران مناطق هفتگانه پیگیری و هماهنگ کنند.
وی افزود: این ظرفیت برای تسهیل امور دستگاهها ایجاد شده است و فرمانداری تهران آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی، برای رفع موانع و تسریع در اجرای برنامهها با دستگاههای اجرایی همکاری کند.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرهنگی ورزشی هفته دولت، افزود: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردها و اقدامات دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد و همچنین ایجاد فضای نشاط و تعامل اجتماعی برای جوانان و خانوادههاست.
کریمی با بیان اینکه افزایش نشاط اجتماعی یکی از محورهای مهم سیاستهای استان و شهرستان تهران است، افزود: با توجه به شرایط اجتماعی کشور و آثار ناشی از جنگ اخیر، باید برای ایجاد فضای مناسبتر اجتماعی، فرهنگی و امیدآفرین تلاش کنیم و برنامههای عمومی را به گونهای طراحی کنیم که زمینه افزایش همبستگی و انسجام اجتماعی را فراهم کند.
وی تصریح کرد: یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد دستگاهها باید اقداماتی باشد که به افزایش مشارکت و انسجام اجتماعی منجر میشود و تصمیمات و برنامههای اجرایی نباید به گونهای باشد که فاصله میان مردم و مجموعههای اجرایی را افزایش دهد.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاهها در برنامههای فرهنگی و اجتماعی، گفت: امکانات و ظرفیتهای موجود نباید صرفاً در اختیار خود دستگاهها باقی بماند، بلکه باید در چارچوب قانون برای اجرای برنامههای مشترک، تقویت مشارکت اجتماعی و خدمترسانی بهتر به مردم مورد استفاده قرار گیرد.
کریمی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه برنامهریزی برای نسل جوان، گفت: در بسیاری از برنامهها و اجتماعات، حضور جوانان کمتر از حد انتظار است و این مسئله نشان میدهد که باید در نحوه طراحی، اطلاعرسانی و اجرای برنامههای مربوط به جوانان بازنگری کنیم.
وی ادامه داد: باید صدای جوانان را بشنویم و مطالبات آنها را درک کنیم؛ حتی اگر بخشی از دیدگاهها و خواستههای آنان با نگاه و روشهای ما همخوانی نداشته باشد. بدون پذیرش و درک این جامعه گسترده، نمیتوان ارتباط مؤثر و پایداری با جوانان برقرار کرد.
کریمی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت فضاهای اجتماعی مورد استقبال جوانان تأکید کرد و گفت: باید نگاه کارشناسی و واقعبینانهای نسبت به فضاهای اجتماعی جوانان داشته باشیم و از ظرفیتهایی که میتواند زمینه گفتوگو، تعامل و ارتباط میان جوانان را فراهم کند، به شکل مناسب استفاده کنیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به محلات کمبرخوردار تهران افزود: بخش قابل توجهی از محلات شهر تهران با محرومیتها و مسائل اجتماعی خاص مواجه هستند و برنامهریزی برای جوانان باید در این مناطق با جدیت بیشتری دنبال شود.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران تصریح کرد: تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نشان داده است که بخش مهمی از سرمایههای اجتماعی کشور از همین محلات و اقشار شکل گرفتهاند و امروز نیز باید برای حفظ ارتباط با خانوادهها و نسل جدید در این مناطق، برنامهریزی جدی داشته باشیم.
کریمی با تأکید بر اینکه شرایط اجتماعی کشور پس از جنگ با دوران پیش از آن متفاوت است، گفت: در فضای پساجنگ، مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی میتواند نمود بیشتری پیدا کند و برای مدیریت این شرایط، افزایش مشارکت اجتماعی و فراهم کردن زمینه حضور جوانان در برنامههای عمومی یک ضرورت است.
وی در پایان از دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد خواست با حضور فعال در برنامههای هفته دولت و برنامههای فرهنگی پیشرو، از ظرفیتهای موجود برای افزایش نشاط و انسجام اجتماعی استفاده کنند و افزود: فرمانداری تهران آمادگی دارد در این مسیر از ظرفیت مدیران مناطق هفتگانه و مجموعه دستگاههای شهرستان برای حمایت و تسهیل اجرای برنامههای جوانان استفاده کند.