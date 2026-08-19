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سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند رسمی بهرهبرداری ۵۰ ساله از کمپ تیمهای ملی کشتی واقع در مجموعه ورزشی آزادی، به مساحت ۱۲ هکتار را صادر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صدور سند رسمی بهرهبرداری ۵۰ ساله از کمپ تیمهای ملی کشتی با پیگیریهای فدراسیون و در چارچوب اقدامات قوه قضاییه برای تثبیت حقوق و اسناد مرتبط با این مجموعه صورت گرفته است.
بر اساس این سند، فدراسیون کشتی طی ۵۰ سال آینده بدون پرداخت هیچگونه هزینهای از این مجموعه استفاده خواهد کرد.
پیش از این، فدراسیون کشتی همواره بابت استفاده از این مجموعه با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تعهدات و بدهیهایی داشته است، اما با اجرایی شدن حق بهرهبرداری ۵۰ ساله، فدراسیونهای آینده تا نیمقرن از این بابت هیچگونه دغدغهای نخواهند داشت و میتوانند بدون پرداخت هزینه از ظرفیتهای این مجموعه استفاده کنند.
با توجه به سرمایهگذاریها و ساختوسازهای گسترده فدراسیون کشتی در این مجموعه، پیش از این هیئت وزیران با حق بهرهبرداری ۵۰ ساله از اراضی کمپ تیمهای ملی موافقت کرده بود و اکنون با صدور سند رسمی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این موضوع وارد مرحله اجرایی شده است.
صدور این سند را میتوان یکی از خدمات ماندگار فدراسیون کشتی در راستای حفظ سرمایههای زیرساختی، تثبیت حقوق این رشته و فراهم کردن زمینه توسعه امکانات کشتی ایران در سالهای آینده دانست.