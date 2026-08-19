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مدیر جهاد کشاورزی دزفول، از آغاز فرآیند تأسیس انجمن صنفی صادرکنندگان محصولات کشاورزی این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان گفت: راه اندازی این انجمن با هدف ایجاد انسجام در میان صادرکنندگان، رفع موانع صادراتی و بهرهبرداری از ظرفیت صادرات بیش از ۳۳ محصول کشاورزی دزفول صورت میگیرد.
بهروز قمرزاده با اشاره به جایگاه دزفول به عنوان یکی از قطبهای صادراتی کشور، اظهار داشت: با توجه به صادرات بیش از ۳۳ محصول کشاورزی از این منطقه، تشکیل تشکلی منسجم برای پیگیری مطالبات و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان، ضرورتی حیاتی برای رونق اقتصادی و ارزآوری منطقه است.
وی تصریح کرد: این اقدام با حمایت و پیگیری نماینده مجلس، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و فرماندار دزفول در دستور کار قرار گرفته و در اولین گام، اعضای هیئت مؤسس این انجمن مشخص شدهاند تا پس از طی مراحل قانونی، انتخابات رسمی برگزار شود.
قمرزاده در پایان افزود: علاوه بر سطح شهرستان، در نظر داریم با همافزایی میان شهرستانهای شمال خوزستان، موضوع تشکیل یک انجمن صنفی منطقهای را نیز بررسی کنیم تا از ظرفیتهای مشترک این منطقه برای تقویت صادرات محصولات کشاورزی حداکثر استفاده شود.