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مشاور راهبردی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بر ضرورت تشکیل کار کارگروههای مردمی در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام حمید مشهدیآقایی در ارزیابی ظرفیت مساجد در آگاهیبخشی، بصیرتافزایی و معرفی نقشههای دشمن به ویژه در مقابله با جنگ شناختی،گفت: یکی از کارکردهای مهم مسجد بصیرتافزایی است. مساجد و حوزههای علمیه دو نهاد دیرپا و قدیمی هستند که نقش محوری در تعامل نهاد دین با مردم دارند. مسجد یک پایگاه مردمی است که افراد حداقل برای اقامه نماز جماعت در آنجا جمع میشوند و در کنار نماز جماعت، اتفاقات مبارک دیگری هم نظیر برنامههای عام المنفعه و خیریه، فعالیت پایگاه بسیج و رویدادهای فرهنگی قرآنی رقم میخورد.
مشاور راهبردی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: همین نماز خواندن و در کنار هم قرار گرفتن تا دیگر فعالیتها، در مساجد تمرین همزیستی است یعنی در کنار هم قرار گرفتن باعث میشود مردم با یکدیگر همدل شده و در امور مختلف مشارکت پیدا کنند و در نتیجه تفاهم، انسجام و وحدت میان آنها بیشتر شود. در روایتی در این زمینه آمده کسانی که به مساجد رفت و آمد میکنند، از یکی از هشت فایده بهرهمند میشوند. در واقع هشت فایده را برای رفت و آمد به مسجد و انس با مساجد برشمردهاند که برخی از آنها عبارتند از: همدلی و وحدت، علم و دانش نو و تجدید پیوندهای برادری.
مشهدیآقایی تأکید کرد: حوزههای علمیه محل تربیت ائمه جماعات و ائمه جماعات مدیران مساجد هستند؛ بنابراین وقتی آنها وارد عرصه میشوند هم در تربیت عمومی مردم و هم در تربیت خصوصی از راه تبیین معارف اسلامی و گفتگوی مؤثر با نسل جوان و نوجوان و حضور در کلاسها، بازیها، اردوها و پاسخگویی به سؤالات خیلی میتوانند کمک کنند. اگر مساجد در این زمینه وارد میشوند، میتوانند شبکهای از اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی و اتفاق عمومی و ملی را به انجام برسانند.
وی در ادامه با بیان اینکه مسجد به فرموده رهبر شهید مرکز تجمع مردم در محور ذکرالله است، تأکید کرد: یعنی عملیاتیترین کار یک مسجد این است که یک نماز جماعت جذاب داشته باشد. اگر امام جماعت فردی منظم و گشادهرو باشد، قرائتی زیبا و دلنشین داشته باشد و قبل از اذان در مسجد حاضر شود و بعد از رفتن همه در مسجد بماند، میتواند سبب شلوغی مساجد ما شود. هرچه مساجد از نظر کمیت و حضور مردم بیشتر شود، نشاط معنوی در جامعه بیشتر شده و خود به خود مشارکت اجتماعی مردم شکل میگیرد.
مشاور راهبردی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با بیان اینکه یکی از اولین اقدامات لازم از مساجد تراز، پیوند با مسجد است، تأکید کرد: اولین کار یک امام جماعت در محلات باید شناسایی این مهم باشد که در حوزه محیط عملیاتیش چند مدرسه وجود دارد، چند باب مدرسه ابتدایی یا دوره متوسطه است، چند باب دخترانه یا پسرانه است، چه مراکز ورزشی وجود دارد، چه مراکز خصوصی تعلیم و تربیتی وجود دارد و چند پارک در آن محدوده هست. در واقع در وهله اول باید با جوانان، مدارس، دانشگاهها و تشکلهای جوانانه نظیر هیئتهای مذهبی ارتباط برقرار کند. نکته دوم ایجاد حلقههای گفتوگو و آزاداندیشی در سطح محلات است؛ برای مثال هفتهای یک یا دو شب بحثهای معرفتی و اجتماعی- سیاسی را مطرح کند و در آن شب از افراد متخصص برای پاسخگویی به مردم استفاده کند. این امر یکی از راهکارهای ارتقای مشارکت اجتماعی و تقویت روحیه جهادی است.
به گفته وی یکی دیگر از کارهایی که میتوان انجام داد، تقویت پایگاههای بسیج است. رهبر شهید ما پایگاههای بسیج و کانونهای فرهنگی، هنری را تشکلهای داخل مسجد برشمردند. این تشکلهای داخل مسجد یعنی کانونها و بسیج وقتی با مدارس بیرون هم افزایی پیدا میکنند، میتوانند کارهای جذابی انجام دهند چرا که امام جماعت و امنا یا از این فرصت استفاده نمیکنند و یا سنشان اجازه این کارها را به آنها نمیدهد.
وی اضافه کرد: یکی از این اقدامات جذاب برگزاری اردوهای جهادی و خدمترسان با محوریت مسجد در محله است.
مشاور راهبردی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با تأکید بر ضرورت تشکیل کا کارگروههای مردمی در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، گفت: امام جماعتی که وارد میشود، مخاطبان خود را شناسایی و گونهبندی کند برای مثال ۱۰ جوانی که در یک حوزه در حال کار و دارای تخصص و علایقی هستند و حتی افرادی را که علاقه دارند، اما تخصصی ندارند در سه یا چهار گروه تخصصی متناسب با اقتضائات ساماندهی کند. در واقع مساجد، چهرهها و مشاهیر شهرهای خود را شناسایی و برای آنها برنامه برگزار کنند.
مشهدیآقایی در پایان خاطرنشان کرد: در مساجد شاهد تصاویر شهدا هستیم که هر یک از آنها سرگذشتهای مختلفی دارند. چقدر مساجد در محلات میتوانند در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمک کنند؟ از این کارها چقدر تولید محتوای هنری و رسانهای میتواند با کمک بچههای مسجد صورت گیرد؟ بچههای ما بسیار خوش سلیقه و با ابزار فناوری روز آشنا هستند و به راحتی میتواند ارتباط برقرار کنند. اگر از همین جوانهای خوشذوق بخواهیم از امکانات و تلفن همراه خود استفاده کرده و درباره مراسم محرم، صفر، اربعین، تشییع حضرت آقا، جنگ ۴۰ روزه و... عکسی بفرستند، میتوانیم سوگوارهها و جشنوارههای مناسبتی برگزار کنیم.