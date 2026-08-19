پخش زنده
امروز: -
سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان گیلان با محوریت بررسی طرحهای سرمایهگذاری و نحوه تأمین مالی سند توسعه اقتصادی استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان در سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان در این جلسه با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: گیلان برای جبران بخشی از عقبماندگیهای خود حدود ۳۲ همت نیاز دارد و امیدواریم مصوبات لازم در سفر رئیسجمهور به استان محقق شود.
سیدالهیار مصباحی با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید عزم خود را برای پیگیری مطالبات استان جزم کنند، گفت: همه مدیران باید انتظارات بهحق مردم استان گیلان را از وزارتخانههای متبوع خود مطالبه کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت نهاییسازی سند توسعه استان گفت: باید برنامه گیلان برای سه سال آینده از هماکنون ترسیم شود تا با در اختیار داشتن نقشه راه، اقدامات لازم برای تحقق توسعه استان با برنامهریزی دقیق انجام شود.
علیرضا نورانی برآورد مالی و نحوه تأمین اعتبار طرحهای سرمایهگذاری را از موضوعات مهم در فرآیند تدوین سند توسعه اقتصادی استان دانست و افزود: این سند باید منطبق بر واقعیات جامعه و توانمندیهای استان تدوین شود.