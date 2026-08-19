اعتصاب گسترده کارکنان شرکت هواپیمایی «ایزی جت» در فرانسه، در اعتراض به مشکلات سازمانی و شرایط نامناسب کاری، به لغو بیش از صد پرواز و سرگردانی هزاران مسافر منجر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از شبکه رادیویی «اروپا یک»؛ اعتصاب گسترده کارکنان شرکت هواپیمایی «ایزی جت» در فرانسه، در اعتراض به مشکلات سازمانی و شرایط نامناسب کاری، به لغو بیش از صد پرواز و سرگردانی هزاران مسافر منجر شده است. اتحادیه‌های کارکنان می‌گویند: این اعتصاب ممکن است تا دوم سپتامبر ادامه یابد و مسئولیت یافتن راه حل‌های جایگزین و بازگرداندن مسافران برعهده مدیریت شرکت است.

مهمانداران زن و مرد شرکت ایزی جت از مشکلات سازمانی شکایت دارند، مانند اعلام برنامه کاری روز جدید در شب قبل. اعتصاب این آخر هفته، که با هدف بهبود شرایط کاری آنها انجام شد، به لغو بیش از صد پرواز از مبدأ این کشور منجر شده است.به گفته یکی ازنمایندگان اعتصاب کنندگان ایزی جت :این جنبش اجتماعی هزاران مسافر را تحت تأثیر قرار داده و به نظر نمی‌رسد که به این زودی پایان یابد.

این اعتصاب ممکن است تا دوم سپتامبر، یعنی زمان بازگشایی مدارس، ادامه پیدا کند. در شرایطی که مسافران خشمگین شده‌اند و برخی از آنها در خارج از کشور گرفتار شده‌اند و امکان بازگشت با پرواز را ندارند، ویلیام بوردون، نماینده اتحادیه کارکنان شرکت‌های هواپیمایی، مدیریت شرکت ایزی جت را مسئول این وضعیت می‌داند و می گوید: ما واقعا از مسافران عذرخواهی می‌کنیم. ما اکنون اعلامیه قبلی اعتصاب را طبق مقررات انجام داده‌ایم و به موقع، مذاکراتی با شرکت ایزی جت انجام داده‌ایم. شرکت موظف است برای بازگرداندن همه مسافران و پیدا کردن راه حل‌های جایگزین برنامه ریزی کند.

در همین راستا، یکی از راه حل‌های مطرح شده این است که در صورت لغو پرواز یا تأخیر بیش از سه ساعت، مسافران باید فرمی را در پایگاه اینترنتی این شرکت هواپیمایی تکمیل کنند. با این کار مسافران می‌توانند بهای بلیت هواپیما و همچنین غرامت دریافت کنند. در حال حاضر، نشانه‌ای از پایان بحران دیده نمی‌شود و اتحادیه‌های کارکنان به سکوت مدیریت شرکت انتقاد دارند. آنها خواستار نشست با مدیریت این شرکت در اسرع وقت هستند.