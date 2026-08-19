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در همایش بزرگداشت هفته تشکلها و مشارکت اجتماعی از نقشآفرینی تشکلهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد در مسیر توسعه و پیشرفت استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همایش بزرگداشت هفته تشکلها و مشارکت اجتماعی با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی، صحنه تجلیل از نقشآفرینی تشکلهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد در مسیر توسعه و پیشرفت استان بود.
در این همایش، نمایندگان تشکلهای اجتماعی آذربایجانغربی با طرح دیدگاهها، پیشنهادها و مطالبات خود، بر ضرورت تقویت بسترهای مشارکت مردمی و فراهمکردن زمینه حضور مؤثرتر سمنها در فرآیندهای اجتماعی و توسعهای تأکید کردند.
راهاندازی «خانه تشکلها» و ایجاد یک رسانه تخصصی برای انعکاس فعالیتها، ظرفیتها و دستاوردهای سازمانهای مردمنهاد از جمله مطالبات مطرح شده در این نشست بود.
در پایان این همایش از استاندار آذربایجانغربی به پاس حمایت از سازمانهای مردمنهاد قدردانی شد و همچنین جمعی از نمایندگان تشکلهای اجتماعی و فعالان اجتماعی استان در حوزههای مختلف، به پاس تلاشها و نقشآفرینی آنان در عرصههای اجتماعی مورد تجلیل قرار گرفتند.