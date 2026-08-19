به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، قربانعلی اسدی افزود: آزمون در ۸ شهرستان (بجنورد، اسفراین، شیروان، فاروج، سملقان، گرمه، جاجرم راز و جرگلان) برگزار می‌شود.

وی گفت: از تعداد ۱۴ هزار و ۲۸۸ داوطلب در استان ۶ هزار و ۲۸ نفر آقایان و ۸ هزار و ۲۶۰ نفر هم خانم‌ها هستند.

آزمون سراسری روز‌های ۲۹ و ۳۰ مرداد با رقابت بیش از ۱۴ هزار داوطلب در خراسان شمالی برگزار می‌شود.