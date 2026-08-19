پخش زنده
امروز: -
در راستای پیگیریهای استاندار کرمان؛ سهمیه بنزین کارت سوخت شخصی شهروندان استان از اول شهریورماه به ۱۶۰ لیتر افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان از افزایش سهمیه بنزین کارت سوخت شهروندان استان به ۱۶۰ لیتر از ابتدای شهریورماه خبر داد.
احمد سالاریفر با اشاره به پیگیریهای استاندار کرمان و در راستای رفع مشکلات ایجادشده برای شهروندان اظهار کرد: سهمیه بنزین کارت سوخت شهروندان استان کرمان از ابتدای شهریورماه به ۱۶۰ لیتر افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت، تعداد جایگاههای عرضه سوخت خارج از طرح کدینگ در استان کرمان نیز دو برابر شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان ادامه داد: برای رفاه حال گردشگران و مسافران ورودی به استان، در شمال استان نیز تمامی مجتمعهای خدمات رفاهی بینراهی از طرح کدینگ خارج شدهاند. همچنین تمهیدات ویژهای برای تأمین سهمیه مسافران و گردشگران در جایگاههای خارج از کدینگ در نظر گرفته شده است.
سالاریفر همچنین درباره سهمیه خودروهای خدماتی و عمومی گفت: سهمیه تاکسیهای اینترنتی، آژانسها، خودروهای امدادی و انتظامی، خودروهای آموزش رانندگی و همچنین خودروهای خدماتی دستگاههای اجرایی و طرف قرارداد شرکتهای معدنی، از پنج لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش به هشت لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت.
سالاریفر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه اشکال، تخلف یا مشکل در جایگاههای عرضه سوخت و کارتهای سوخت، موضوع را از طریق سامانه ۰۹۶۲۷ اطلاعرسانی و پیگیری کنند.