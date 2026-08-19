به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این کتاب حاصل بیست و چهار سال تلاش قادر نصیری نیا برای جمع آوری ترانه‌های استاد حسن زیرک است که در ۶۴۰ صفحه به چاپ رسیده است.

این نویسنده گفت: در کتاب ناڵە شکێنە ۶۲۰ ترانە استاد حسن زیرک با کیو آر کد آن منتشر شدە کە علامندان با اسکم آن کد، می‌توانند موسیقی را بر روی دستگاهای مختلف و گوشی موبایل بشنوند.

نصیری نیا افزود: این کتاب دارای لغتمنامه اختصاصی است که خوانندگان کتاب اگر معانی برخی کلمات در ترانه‌ها را متوجه نشوند، بتوانند معنی مربوطه را پیدا کنند.

وی گفت: این کتاب کاملترین مجموعه چاپ شده ترانه‌های استاد حسن زیرک است و امید می‌رود با این کار، خدمتی در راستای مستند سازی و ماندگاری آثار آن بزرگوار انجام شده باشد.

استاد حسن زیرک، از مفاخر موسیقی کردی است که در سال ۱۳۰۰ در شهر بوکان چشم به جهان گشود و در طول عمرشان ترانه‌های مختلفی را به زبان‌های کردی، فارسی، ترکی، اورامی و ارمنی سروده است.