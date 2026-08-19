نخستین دوره مسابقات رتبه بندی نوجوانان تنیس روی میز کیش با حضور ۲۷ ورزشکار و ۵۲ مسابقه در سالن اختصاصی تنیس روی میز کیش به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: رقابت‌های تنیس روی میز از هجدهم مرداد آغاز شد و نوجوانان شرکت‌کننده برای کسب امتیازات رتبه بندی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

ایجاد فضای رقابتی، شناسایی استعداد‌های برتر، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و توسعه رده‌های پایه تنیس روی میز از اهداف برگزاری مسابقات بود.

سام موسوی با ۱۰۰ امتیاز در جایگاه نخست، سام یزدی با ۹۸ امتیاز دوم، محمد مبین جبلی با ۹۶ امتیاز رتبه سوم و محمد امین جبلی نیز با ۹۴ امتیاز در جایگاه چهارم ایستادند.

مسابقات رتبه بندی نوجوانان با حمایت و همکاری هیئت تنیس روی میز کیش برگزار شد.