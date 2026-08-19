­رقابت‌های کشتی فرنگی هشتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشورمان روز‌های ۲۶ و ۲۷ مرداد به میزبانی سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی تیمی و انفرادی هشتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشتی فرنگی ایران به شرح زیر است:

۱- استان فارس: ۳ مدال طلا و ۱ مدال برنز

۲- استان تهران: ۲ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۱ مدال برنز

۳- استان خوزستان: ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز

۴- استان مازندران: ۱ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۴ مدال برنز

۵- استان اصفهان: ۱ مدال طلا و ۱ مدال برنز

۶- استان کهگیلویه و بویراحمد: ۱ مدال طلا و ۱ مدال برنز

۷- توابع تهران: ۱ مدال طلا و ۱ مدال برنز

۸- استان کردستان: ۱ مدال طلا

۹- استان قم: ۲ مدال نقره

۱۰- استان چهارمحال و بختیاری: ۱ مدال نقره



۳۵ کیلوگرم: ۱- عرشیا پورفتحی (خوزستان) ۲- طا‌ها صانعی (قم) ۳- مهدی شیوامقدم (کهگلویه و بویراحمد) ۳- یاشار سلیمیان (اصفهان) ۵- سوران کرمی (البرز) ۵- علیرضا منصوری (فارس) ۷- پویان زاده‌سرستی (مازندران) ۸- پدرام شهنوازی (سیستان و بلوچستان) ۹- کیان مومنی الوار (لرستان) ۱۰- امیرمحمد قدسی آقجه (آذربایجان شرقی)

۴۱ کیلوگرم: ۱- یاسین طاهری (فارس) ۲- حسن خاکپور (مازندران) ۳- ابوالفضل خمه (البرز) ۳- حسین چکاره (خوزستان) ۵- آرمین علوی (زنجان) ۵- ابوالفضل بهشتی (خراسان رضوی) ۷- سیدمهیار کوروش طباطبایی (همدان) ۸- امیرمهدی فیضی‌اللهی (تهران) ۹- آرمین شوکت (قم) ۱۰- رضا نکرده‌ده (آذربایجان شرقی)

۴۸ کیلوگرم: ۱- آرسام عالی‌نژاد (کهگلویه و بویراحمد) ۲- محمدمهدی بهارلو (تهران) ۳- آرش کرمیان برزیده (البرز) ۳- رضا آخش (خوزستان) ۵- محمدرسول زبس‌زاده بیدگلی (اصفهان) ۵- محمد نمکی (منطقه آزاد اروند) ۷- امیررضا عسگرگی پیربلوطی (چهارمحال و بختیاری) ۸- علی روستا (فارس) ۹- سپهر نیک‌بخش (ایلام) ۱۰- رضا شعبانی (بوشهر)

۵۷ کیلوگرم:۱- محمدطا‌ها عباسی (تهران) ۲- عماد اعلمی‌نسب (مازندران) ۳- امیرحسین محمدپور (فارس) ۳- کیان کریم‌زاده (خوزستان) ۵- ابوالفضل احمدی (قم) ۵- امیرارسلان یگانه (لرستان) ۷- علی اصغر قاسمی (زنجان) ۸- شایان حبیبی‌خواه (کهگلویه و بویراحمد) ۹- حسین رضازاده (بوشهر) ۱۰- امیرعباس موسوی‌زاده (اردبیل)

۶۸ کیلوگرم: ۱- ارمیا سبزی (تهران) ۲- امیرمحمد طهماسبی بلداجی (چهارمحال و بختیاری) ۳- یزدان قربانی (مازندران) ۳- محسن آرایش (فارس) ۵- ابوالفضل سیاح (اصفهان) ۵- امیرحسین نعیمی (همدان) ۷- ابوالفضل زینلی‌پور (لرستان) ۸- ابوالفضل توسولی حاجی خواجه‌لو (اردبیل) ۹- امیرعلی صادقی‌پور (کهگلویه و بویراحمد) ۱۰- بهداد گلی خرخمی (ایلام)

۷۵ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی دیوسالار (مازندران) ۲- محمدهادی رحیمی (تهران) ۳- پارسا مزروعی سبدانی (اصفهان) ۳- امیررضا علی‌اکبری (خراسان رضوی) ۵- متین سامانی محمدقاسمی (چهارمحال و بختیاری) ۵- معراج توفیقی (خوزستان) ۷- محمدحسین نوراللهی (توابع تهران) ۸- امیرعلی زمانی (قم) ۹- یاسین صدیق (لرستان) ۱۰- یاسین صالحی (یزد)

۸۵ کیلوگرم: ۱- ایلیا نامی (توابع تهران) ۲- محمدطا‌ها خسروبیکی (قم) ۳- پرهام خلیلی (تهران) ۳- محمد نبی‌زاده (مازندران) ۵- سپاس فرهادی (خوزستان) ۵- ماهان عسگری (همدان) ۷- ایلکین گلمحمدی (اردبیل) ۸- سروش سلیمانی (کرمانشاه) ۹- بهنام آشوری (خراسان رضوی) ۱۰- یاشار شمسی (مرکزی)

۱۰۰ کیلوگرم: ۱- آرشام عزیزی (کردستان) ۲- سورنا اخلاقی (خوزستان) ۳- ابوالفضل ابراهیمی (مرکزی) ۳- محمدطا‌ها قاسمی (مازندران) ۵- سیدعلیرضا کشاورز (کهگلویه و بویراحمد) ۵- آرمین کوهی‌زاده (چهارمحال و بختیاری) ۷- ایلیا اکبری (آذربایجان غربی) ۸- مارتیا اردبیلی (آذربایجان شرقی) ۹- دانیال بابلی‌ثانی (خراسان رضوی) ۱۰- امیرعباس نعیمی (توابع تهران)