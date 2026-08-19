معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری تهران بر تسریع در تجهیز واحدهای خبازی به موتور برق اضطراری و تأمین سوخت جایگزین تأکید و خواستار ارائه آمار دقیق و به‌روز از وضعیت نانوایی‌های مجهز به این تجهیزات شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین مطلبی‌نژاد در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان تهران که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت واحدهای خبازی در شرایط اضطراری، گفت: ارائه آمار دقیق و به‌روز از تعداد نانوایی‌های مجهز به موتور برق اضطراری و سوخت جایگزین باید با جدیت دنبال تا وضعیت آمادگی واحدهای خبازی شهرستان به‌صورت دقیق مشخص باشد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری تهران همچنین بر پیگیری اجرای مصوبات پیشین کارگروه آرد و نان تأکید و خواستار بررسی میزان پیشرفت اقدامات انجام‌شده و شناسایی واحدهایی شد که همچنان برای تداوم فعالیت در شرایط اضطراری به تجهیزات و سوخت جایگزین نیاز دارند.

مطلبی‌نژاد همچنین با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز نانوایی‌ها، بر پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع و تسریع در اجرای اقدامات مصوب تأکید کرد.

در ادامه این نشست، درخواست‌ها و پرونده‌های واحدهای خبازی شهرستان تهران بررسی و بر رسیدگی به مسائل و مشکلات مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید شد.

گفتنی است، بررسی سایر موضوعات مرتبط با تأمین و توزیع آرد و نان و وضعیت واحدهای خبازی شهرستان تهران نیز از دیگر محورهای این نشست بود.