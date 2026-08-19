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مراسم چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید امروز در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شرکت کنندگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ان رهبر شهید بر ادامه راه او و حمایت از مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنهای تاکید کردند و خواستار انتقام خون رهبر شهیدمان شدند.
حجت الاسلام سبحانیان از اساتید حوزه علمیه در این مراسم با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهیدمان گفت: با شهادت او نه تنها نظام ما مستحکمتر شد بلکه نیروهای مسلح مان نیز قویتر شدند و آمریکا نیز به هیچ یک از خواستههای خود نرسید.
وی افزود: اصلیترین جبهه ما در حال حاضر حضور مردم در صحنه است که روزگار دشمن را سیاه کرده است و باید هم جچنان این حضور حماسه افرین حفظ شود.