به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شرکت کنندگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ان رهبر شهید بر ادامه راه او و حمایت از مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تاکید کردند و خواستار انتقام خون رهبر شهیدمان شدند.



حجت الاسلام سبحانیان از اساتید حوزه علمیه در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهیدمان گفت: با شهادت او نه تنها نظام ما مستحکم‌تر شد بلکه نیرو‌های مسلح مان نیز قوی‌تر شدند و آمریکا نیز به هیچ یک از خواسته‌های خود نرسید.



وی افزود: اصلی‌ترین جبهه ما در حال حاضر حضور مردم در صحنه است که روزگار دشمن را سیاه کرده است و باید هم جچنان این حضور حماسه افرین حفظ شود.