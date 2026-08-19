به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مردم در شب سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با تاکید بر اینکه سیاست استکباری امریکا در طول این سال‌ها، با عوض شدن رئیسان جمهور تغییری نکرده است گفتند : رئیس جمهور فعلی امریکا بی محابا و بدون شرم ، از تملک سرزمین های ایران و منابع آن سخن می‌گوید و ملت ایران در این سال ها با تجربه ادوزی از رفتارهای ریاکارانه و خصمانه آمریکا ایستاده اند و اجازه نمی دهند استقلال سیاسی این کشور به دست بیگانه بیفتد .