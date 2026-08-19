لیگ قهرمانی کشوری رولراسکی با نام «جام خوشه زرین گندم» در رده‌های سنی بزرگسالان، جوانان، نوجوانان و نونهالان در شهرستان بیجار استان کردستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این مسابقات با حضور ۹۱ ورزشکار از ۱۶ استان برگزار و نفرات و تیم‌های برتر مشخص شدند.

رقابت‌ها در دو ماده «۳۰۰۰ متر استقامت» و «۲۰۰ متر سرعت» برگزار شد. در ماده ۲۰۰ متر سرعت، مائده رئیسی موفق به کسب مقام نخست و فرنیا فرامرزی مقام چهارم شد. همچنین مائده رئیسی در ماده ۳۰۰۰ متر استقامت به مقام دوم دست یافت و فرنیا فرامرزی پنجم شد.

مائده رئیسی و فرنیا فرامرزی، از ورزشکاران نونهال استان، به اردوی تیم ملی راه یافتند.