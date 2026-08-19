محمد عباسی، سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم، از اجرای طرح ویژه حمل‌ونقل عمومی جهت تسهیل تردد زائران و شهروندان هم‌زمان با مراسم چهلم وداع با قائد امت و تقویت ناوگان تاکسیرانی در هسته مرکزی شهر و مسیر‌های منتهی به حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آستانه برگزاری آیین چهلمین روز وداع با رهبر شهید و پیش‌بینی حضور گسترده زائران در شهر قم، سازمان تاکسیرانی شهرداری برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای مدیریت ترافیک و تسهیل جابه‌جایی زائران اجرایی کرده است.

آقای محمد عباسی با اعلام این خبر گفت: با هدف پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در ایام برگزاری این مراسم، ظرفیت ناوگان تاکسیرانی در مسیر‌های پرتردد و کلیدی شهر، به‌ویژه در محور‌های منتهی به حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران به‌صورت ویژه تقویت شده است.

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم با تأکید بر استقرار ۳۵۰ دستگاه تاکسی برای ارائه خدمات مطلوب به شرکت‌کنندگان در این مراسم، تصریح کرد: نظارت دقیق بر کیفیت خدمات‌رسانی و رعایت نظم در فعالیت تاکسی‌ها در دستور کار قرار دارد وعملکرد ناوگان در این بازه زمانی به‌صورت مستمر پایش می‌شود.