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سازمان هواشناسی از افزایش سرعت باد و ارتفاع موج در سواحل بوشهر و خوزستان خبر داد و نسبت به اختلال در ترددهای دریایی و بروز خسارتهای احتمالی هشدار داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی برای سواحل استانهای بوشهر و خوزستان در خلیج فارس، از افزایش سرعت باد و بالا رفتن ارتفاع امواج تا ۲ متر و بیشتر خبر داد.
بر اساس این هشدار، در این مناطق احتمال اختلال در ترددهای دریایی سبک، سنگین و مسافری، خطر غرق شدن شناگران، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به ماهیان در قفس و خسارت به تاسیسات دریایی وجود دارد.
سازمان هواشناسی از فعالان دریایی خواست با توجه به شرایط جوی، از ترددهای غیرضروری در دریا خودداری کرده و تمهیدات ایمنی لازم را در نظر بگیرند.