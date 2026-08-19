به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا روند کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما مورد انتظار است، روز جمعه تغییر محسوسی در دما وجود نخواهد داشت و مجدداً از شنبه تا اواسط هفته آینده روند افزایش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: طی امروز و فردا (بویژه بعد از ظهر امروز)، سرعت وزش باد در مناطق شمالِ غربی، غربی، جنوبِ غربی، جنوبی، مرکزی و بخش‌هایی از جنوبِ شرق و شرق استان در حد متوسط تا شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود، لذا خیزش گرد و خاک محلی و موقتی نیز در مناطق مستعد وجود خواهد داشت.

او ادامه داد: از روز جمعه تا اواسط روز یکشنبه جریانات گرم و مرطوب جنوبی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی، موجب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.