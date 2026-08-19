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مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران از اتصال ۱۱۲ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به شبکه برق در استانهای تهران، البرز و قم خبر داد و گفت: از این ظرفیت، ۸۷ مگاوات مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و ۲۵ مگاوات مربوط به نیروگاههای تولید پراکنده حرارتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد شبیهی، مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران، افزود: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، با همکاری دفتر بازار برق شرکت برق منطقهای تهران، شرکت متانیر، ساتبا، شرکتهای توزیع نیروی برق و سرمایهگذاران نیروگاهی، فرآیند تست و پلمپ کنتورهای مبادله انرژی برای ظرفیت ۱۱۲ مگاوات نیروگاه با موفقیت انجام شد.
وی گفت: از این میزان، ۸۷ مگاوات مربوط به نیروگاههای تجدیدپذیر و ۲۵ مگاوات مربوط به نیروگاههای تولید پراکنده حرارتی است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران افزود: این اقدام با انجام موفق عملیات تست، راهاندازی و پلمپ ۲۹ دستگاه کنتور مبادله انرژی در ۲۱ ساختگاه نیروگاهی انجام شد و گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای هوشمندسازی شبکه و ارتقای قابلیت اطمینان تأمین برق به شمار میرود.
شبیهی گفت: ایجاد نظام دقیق اندازهگیری انرژی مبادلهشده میان نیروگاه و شبکه، فراهم کردن امکان پایش برخط تولید، افزایش دقت در تسویه معاملات انرژی و توسعه زیرساختهای هوشمندسازی شبکه، از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
وی افزود: اتصال نیروگاههای جدید به شبکه نیازمند هماهنگی دقیق میان ذینفعان و رعایت الزامات فنی صنعت برق است و در این پروژه پس از بررسی مدارک فنی، اخذ مجوزهای لازم، نصب تجهیزات اندازهگیری، برقراری ارتباط با سامانه سنجش و پایش و انجام آزمونهای تخصصی، عملیات تست و پلمپ نهایی انجام شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران با اشاره به استفاده از توان داخلی در اجرای این طرح گفت: همه تجهیزات اندازهگیری و متعلقات مورد استفاده در این فرآیند از تولیدات داخلی تأمین شده است که علاوه بر حمایت از ظرفیتهای ساخت داخل، به ارتقای خودکفایی صنعت برق و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی کمک میکند.
شبیهی افزود: با اجرای این اقدام، امکان بهرهبرداری رسمی از ۱۱۲ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی فراهم و زیرساخت لازم برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و تولید پراکنده، افزایش قابلیت پایش تولید برق، ارتقای دقت صورتحسابها و شفافیت در مبادلات انرژی ایجاد شد.
وی گفت: توسعه ظرفیتهای تولید برق و فراهم کردن بستر اتصال ایمن نیروگاههای جدید، نقش مهمی در مدیریت ناترازی انرژی، افزایش پایداری شبکه و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان دارد و این مسیر با جدیت در حوزه برق منطقهای تهران دنبال خواهد شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران در پایان افزود: ۲۴ ساختگاه نیروگاهی دیگر نیز پس از تکمیل شرایط فنی، آماده انجام مراحل تست و پلمپ خواهند بود که زمینه بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید و تقویت بیشتر شبکه برق منطقه را فراهم میکند.