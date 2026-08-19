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اجتماع بزرگ «مسجدیها» با هدف بازخوانی جایگاه مسجد به عنوان سنگرِ آگاهیبخشی و استکبارستیزی فردا ۲۹ مرداد در میدان فلسطین تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن روز جهانی مسجد، اجتماع بزرگ «مسجدیها» با هدف بازخوانی جایگاه مسجد به عنوان سنگرِ آگاهیبخشی و استکبارستیزی، پنج شنبه ۲۹ مردادماه از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح در میدان فلسطین تهران برگزار خواهد شد.
مساجد از صدر اسلام تاکنون به عنوان کانونهای تپنده جامعه اسلامی، فراتر از محل عبادت، پایگاه اصلی رزم، سازماندهی اجتماعی و مرکز ثقل جهاد تبیین بودهاند. در همین راستا، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی مسجد، فعالان، نمازگزاران و جوانان انقلابی گرد هم میآیند تا بار دیگر بر کارکرد راهبردی «مسجدِ تمدنساز» تأکید کنند.
این تجمع با شعار محوری «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی» برگزار میشود تا ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، پیامی صریح مبنی بر پویایی و ایستادگیِ سنگرهای مسجدی در برابر زیادهخواهیهای جریان سلطه مخابره کند.
یکی از بخشهای ویژه و نمادین این اجتماع، اجرای آیین با شکوه به اهتزاز درآوردن «پرچم سرخ خونخواهی» است؛ اقدامی که نشاندهنده عزم راسخ جامعه ایمانی برای مطالبهگریِ عدالت و ایستادگی در مسیر مقاومت است.
این اجتماع مردمی که با حضور پرشور نسلهای مختلف، بهویژه نوجوانان و جوانانِ مسجدی برگزار میشود، فرصتی است تا بار دیگر نشان داده شود که مسجد، تنها یک بنای فیزیکی نیست، بلکه سنگری است که ندای مقاومت از آن به گوش میرسد و راه پیروزی از آن میگذرد.