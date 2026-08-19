به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن روز جهانی مسجد، اجتماع بزرگ «مسجدی‌ها» با هدف بازخوانی جایگاه مسجد به عنوان سنگرِ آگاهی‌بخشی و استکبارستیزی، پنج شنبه ۲۹ مردادماه از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح در میدان فلسطین تهران برگزار خواهد شد.

مساجد از صدر اسلام تاکنون به عنوان کانون‌های تپنده جامعه اسلامی، فراتر از محل عبادت، پایگاه اصلی رزم، سازماندهی اجتماعی و مرکز ثقل جهاد تبیین بوده‌اند. در همین راستا، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی مسجد، فعالان، نمازگزاران و جوانان انقلابی گرد هم می‌آیند تا بار دیگر بر کارکرد راهبردی «مسجدِ تمدن‌ساز» تأکید کنند.

این تجمع با شعار محوری «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی» برگزار می‌شود تا ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، پیامی صریح مبنی بر پویایی و ایستادگیِ سنگرهای مسجدی در برابر زیاده‌خواهی‌های جریان سلطه مخابره کند.

یکی از بخش‌های ویژه و نمادین این اجتماع، اجرای آیین با شکوه به اهتزاز درآوردن «پرچم سرخ خونخواهی» است؛ اقدامی که نشان‌دهنده عزم راسخ جامعه ایمانی برای مطالبه‌گریِ عدالت و ایستادگی در مسیر مقاومت است.

این اجتماع مردمی که با حضور پرشور نسل‌های مختلف، به‌ویژه نوجوانان و جوانانِ مسجدی برگزار می‌شود، فرصتی است تا بار دیگر نشان داده شود که مسجد، تنها یک بنای فیزیکی نیست، بلکه سنگری است که ندای مقاومت از آن به گوش می‌رسد و راه پیروزی از آن می‌گذرد.