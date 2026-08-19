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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از مهروموم۶ مرکز غیرمجاز جمعآوری ضایعات در شهر فردوسیه خبر داد و تأکید کرد که با مراکز فاقد مجوز و تحصیلکنندگان اموال مسروقه برخورد شدیدی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدی از آغاز طرح برخورد جدی با مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات در سطح این شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضا در این حوزه تصریح کرد: در همین راستا و با صدور دستورات قضایی، شش کارگاه ضایعاتی غیرمجاز در شهر فردوسیه شهریار مهروموم شد.
دادستان شهریار در ادامه به اهمیت ساماندهی این مشاغل پرداخت و بیان کرد: چنانچه مراکز مذکور فاقد پروانه کسب باشند، نسبت به تعطیلی فوری محل فعالیت آنها اقدام میشود.
وی با تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر این واحدها بیان کرد: از آنجایی که برخی از کارگاههای ضایعاتی به محلی برای خرید و فروش اموال مسروقه و همچنین فعالیت اتباع غیرمجاز تبدیل شدهاند، ساماندهی و تجمیع آنها برای سهولت رصد و ارزیابی عملکردشان امری ضروری است.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی کارگاههای ضایعاتی مکلف به دریافت پروانه کسب هستند و در صورت مشاهده تخلف، برابر ضوابط قانونی اقدام شده و ضمن مهروموم کارگاههای فاقد مجوز، با تحصیلکنندگان اموال مسروقه نیز به شدت برخورد خواهد شد.