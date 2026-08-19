به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان از خرید بیش از ۲۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از ابتدای فصل برداشت تاکنون خبر داد و گفت: میزان خرید تضمینی امسال نسبت به کل خرید سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشته است.

محمدرضا سعیدی افزود: تاکنون بیش از ۲۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در سطح استان خریداری شده و روند خرید و تحویل گندم به مراکز تعیین‌شده همچنان تا پایان مهر ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه ۱۹ مرکز خرید با پراکنش مناسب در استان دایر شده است، افزود: هدف از این پراکنش، دسترسی آسان گندمکاران به مراکز خرید و تحویل محصول خود بوده است.

سعیدی با اشاره به مشارکت گسترده کشاورزان در عملیات خرید تضمینی، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۲۹۰ کشاورز محصول خود را به شبکه خرید تضمینی تحویل داده‌اند و گندم تحویلی آنان در قالب ۵ هزار و ۴۳۱ محموله با ارزش ریالی ۱.۵ همت دریافت و ثبت شده است.

وی درباره روند پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: گندمکارانی که محصول خود را تا ۱۹ مردادماه به مراکز خرید تحویل داده‌اند و چک‌لیست آنها به بانک کشاورزی ارسال شده، تاکنون بیش از ۳۰ درصد مطالبات خود را به مبلغ ۳۱۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تأکید کرد: پیگیری‌های مستمر برای تأمین و تخصیص منابع مالی و تسریع در پرداخت باقی‌مانده مطالبات تمامی گندمکاران با جدیت ادامه دارد.

سعیدی گفت: مجموع خرید تضمینی گندم در سال گذشته ۱۶ هزار تن بود، در حالی که خرید امسال تاکنون به بیش از ۲۴ هزار تن رسیده و بدین ترتیب میزان خرید استان نسبت به کل خرید سال گذشته، نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که عملیات خرید امسال همچنان ادامه دارد.