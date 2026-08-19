به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، حمید محبوبی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی پژو پارس درمحور میاندوآب _ مهاباد اعلام شد که بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده رشان هلال احمر میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ۱ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدوم حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه به مرکز درمانی انتقال داده شد و فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل گردید.