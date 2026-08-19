شایان رضازاده، دانش‌آموز نخبه استان فارس، که نشان طلای المپیاد هوش مصنوعی جهان را در قزاقستان به دست آورد، در فرودگاه شیراز مورد استقبال مردم و مسئولان فرهنگی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شایان رضازاده با درخشش در المپیاد بین‌المللی هوش مصنوعی که با حضور ۵۰۰ شرکت‌کننده از ۱۰۶ کشور جهان در قزاقستان برگزار شد، نشان طلای این رقابت ها را بر گردن آویخت و نام استان فارس را در عرصه‌های علمی جهانی مطرح کرد.

سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ (IOAI) از ۲ تا ۸ آگوست ۲۰۲۶ در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار شد و دانش‌آموزهای مستعد کشورهای مختلف با یکدیگر رقابت کردند.

تیم چهار نفره ایران، در این رقابت علمی، یک نشان طلا، دو نشان نقره و یک نشان برنز را به دست آوردند.

در مراسم استقبال از این دانش‌آموز نخبه در فرودگاه شیراز، مدیر کل آموزش و پرورش فارس از تحول مهم در حوزه پرورش استعداد‌های درخشان خبر داد. محسن کلاری اعلام کرد: به منظور حمایت از دانش‌آموزان مستعد، طرح افتتاح خانه المپیاد در شیراز در هفته دولت اجرایی خواهد شد.

وی افزود: خانه المپیاد فضایی مجهز و استاندارد را برای مطالعه و فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز با هدف رشد علمی دانش‌آموزان مستعد فراهم می‌کند.

هدف از این مرکز، ایجاد بستری برای انتقال تجربه است؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان موفق در المپیاد‌های بین‌المللی و کسب‌کنندگان نشان طلا، تجربیات خود را در اختیار سایر دانش‌آموزان مستعد قرار دهند.

کلاری تأکید کرد : این مرکز تنها به استان فارس نخواهد بود، بلکه تلاش می‌شود امکان فراگیری، آموزش و کسب تجربه از دانش‌آموزان مستعد سراسر کشور هم از طریق این خانه المپیاد فراهم شود تا برنامه ای برای تعامل استعداد‌های برتر کشور ایجاد شود.