به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت : برای نخستین بار در هشت سال گذشته ۴ تعاونی مرزنشین گلستان برای صادرات و واردات فعال شد.عبدالعلی کیانمهر افزود : این تعاونی ها در هشت سال گذشته غیر فعال بودند، یکی از این تعاونی ها با واردات کالا فعالیت بازرگانی هم انجام داده است .وی گفت : برای هر فرد عادی در مناطق مرزی ۴۵۰ دلار و برای هر فردی که عضو تعاونی مرزنشین در مناطق محروم باشد ۹۰۰ دلار در سال سهمیه ارزی در نظر گرفته شده است .

در گلستان ۱۹۸ هزار نفر یعنی حدود ۵۰ هزار خانوار عضو تعاونی های مرزنشین هستند.



