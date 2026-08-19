مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران بر لزوم بهره مندی حداکثری از ظرفیت آستان‌های مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید حسین میرکریمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران در جریان بازدید از امامزاده یوسف رضا علیه السلام بر لزوم بهره مهدی حداکثری از ظرفیت آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه برای ترویج فرهنگ دینی و نشاط معنوی تاکید کرد.

میرکریمی در ادامه با اشاره به جایگاه هفته وقف در کشور، گفت: هفته وقف فرصت کم نظیر تقویت نگاه مردم به مراکز دینی به ویژه بقاع متبرکه و حرم‌های مطهر و آستان‌های مقدس امامزادگان علیه السلام است.

میرکریمی مدیرکل و مبارکی معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران در جریان بازدید از آستان مقدس امامزاده یوسف رضا علیه السلام بر لزوم توسعه خدمت رسانی این بقعه متبرکه به مردم منطقه در عرصه‌های مختلف تاکید کردند.

در ادامه بازدید به مناسبت هفته وقف، این گروه در امامزاده جعفر علیه السلام پیشوا حصور یافتند.

احمد جنیدی مدیر امامزاده جعفر علیه السلام پیشوا در این مراسم با اشاره به استقبال خوب مردم از حرم‌های مطهر و بقاع متبرکه، گفت: امامزاده جعفر علیه السلام پیشوا در همه مناسبت‌های دینی و ملی و در طول ایام هفته میزبان خیل مشتاقان است.

میرکریمی در جریان بازدید از امامزاده جعفر علیه السلام پیشوا نیز به نمونه بودن این بقعه متبرکه اشاره کرد و گفت: همه ظرفیت‌ها باید برای رونق بیشتر حرم‌های مطهر، بقاع متبرکه و آستان‌های مقدس امامزادگان به کار گرفته شود.