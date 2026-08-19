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در فصل برداشت محصول تاکنون ۵۶ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان استان سمنان خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ امسال ۳۲ مرکز خرید گندم در استان سمنان فعال بود و ۴ هزار و ۳۱۱ کشاورز گندمکار، تاکنون ۱۰ هزار و ۴۲۶ محموله به وزن ۵۶ هزار و ۵۰۰ تن گندم به ارز ۲ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان تحویل این مراکز دادند.
عبدالرحیم محصولی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان گفت: تاکنون هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان، معادل حدود ۶۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز در روزهای آینده به حساب کشاورزان واریز میشود.
امسال کاهش بارشها و تنش آبی بر میزان تولید و خرید گندم در استان هم اثر گذاشته است؛ بهگونهای که خرید گندم نسبت به پارسال حدود ۷ درصد کاهش داشته است.
سال گذشته حدود ۶۰ هزار و ۴۰۰ تن گندم خریداری شد و امسال تاکنون ۵۶ هزار و ۵۰۰ تن خرید انجام شده است.
در میان مناطق گندمخیز استان، میامی و بهویژه منطقه کالپوش همچنان به عنوان یکی از قطبهای تولید گندم باکیفیت شناخته میشود؛ به طوری که حدود ۲۰ درصد گندم خریداریشده استان مربوط به این منطقه است.
گندمهای رقم «میهن» و «سیون» امسال سهم اصلی تولید استان را دارند و گندمکاران در ازای هر کیلو محصول، ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت میکنند.
تا پایان خرید تنها حدود دو هفته باقی ماند است .