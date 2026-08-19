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برای اولین بار در کشور طرح هر معلم، یک امدادگر در استان کرمان برای توسعه آموزشهای امدادی اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،تفاهمنامه همکاری بین جمعیت هلال احمر استان کرمان و اداره کل آموزش و پرورش با موضوع «هرمعلم، یک امدادگر» برای اولین بار در کشور منعقد شد.
رضا فلاح در مراسم امضای این تفاهمنامه بیان کرد: به دلیل ضرورت آمادگی همگانی در برابر حوادث احتمالی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در راستای اجرای بند ٧ از ماده ٣ اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، این تفاهمنامه همکاری ویژه همه معلمان، برای اولین بار در کشور منعقد شد.
وی با اشاره به اهداف این تفاهمنامه افزود: افزایش سطح ایمنی، کاهش خطرپذیری و پیامدهای ناشی از وقوع حوادث در مدارس، توسعه و ترویج ظرفیتهای خودامدادی و سازماندهی تیمهای اولیه مدیریت بحران با محوریت آموزش همگانی، ایجاد شبکه امدادی موثر در سطح مدارس و محیطهای آموزشی از طریق آموزگاران منعقد شده است.
فلاح اظهار کرد: برگزاری دوره های آموزشی همگانی امداد و کمکهای اولیه ویژه مربیان و مدیران، تعیین مدارس به عنوان پایگاه امدادی و منطقه امن محله (مدرسه آماده)، بسترسازی برای ارائه آموزشهای مجازی و ارائه گواهینامه معتبر به فرهنگیان از تعهدات جمعیت هلال احمر در این تفاهمنامه است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان بیان کرد: اطلاعرسانی به فرهنگیان به منظور حضور در کلاسهای آموزشی، مشخص شدن مدارس به عنوان پایگاه امدادی در زمان بروز حوادث، تعیین و ابلاغ به مدارسی که استانداردهای ویژه برای استفاده از آنها به عنوان مدرسه آماده در هنگام بروز حوادث را دارند و فراهم کردن فضای آموزشی جهت مدارس از تعهدات اداره کل آموزش و پرورش در این تفاهمنامه است.