به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،تفاهمنامه همکاری بین جمعیت هلال احمر استان کرمان و اداره کل آموزش و پرورش با موضوع «هرمعلم، یک امدادگر» برای اولین بار در کشور منعقد شد.

رضا فلاح در مراسم امضای این تفاهمنامه بیان کرد: به دلیل ضرورت آمادگی همگانی در برابر حوادث احتمالی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در راستای اجرای بند ٧ از ماده ٣ اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، این تفاهمنامه همکاری ویژه همه معلمان، برای اولین بار در کشور منعقد شد.

وی با اشاره به اهداف این تفاهمنامه افزود: افزایش سطح ایمنی، کاهش خطرپذیری و پیامدهای ناشی از وقوع حوادث در مدارس، توسعه و ترویج ظرفیت‌های خودامدادی و سازماندهی تیم‌های اولیه مدیریت بحران با محوریت آموزش همگانی، ایجاد شبکه امدادی موثر در سطح مدارس و محیط‌های آموزشی از طریق آموزگاران منعقد شده است.

فلاح اظهار کرد: برگزاری دوره های آموزشی همگانی امداد و کمک‌های اولیه ویژه مربیان و مدیران، تعیین مدارس به عنوان پایگاه امدادی و منطقه امن محله (مدرسه آماده)، بسترسازی برای ارائه آموزش‌های مجازی و ارائه گواهینامه معتبر به فرهنگیان از تعهدات جمعیت هلال احمر در این تفاهمنامه است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان بیان کرد: اطلاع‌رسانی به فرهنگیان به منظور حضور در کلاس‌های آموزشی، مشخص شدن مدارس به عنوان پایگاه امدادی در زمان بروز حوادث، تعیین و ابلاغ به مدارسی که استانداردهای ویژه برای استفاده از آنها به عنوان مدرسه آماده در هنگام بروز حوادث را دارند و فراهم کردن فضای آموزشی جهت مدارس از تعهدات اداره کل آموزش و پرورش در این تفاهمنامه است.