آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵؛ روز‌های پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ مرداد ماه به صورت همزمان در سراسر کشور در مازندران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،دبیر ستاد برگزاری آزمون ها در مازندران گفت: آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵؛ روز‌های پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ مرداد ماه به صورت همزمان در سراسر کشور در مازندران برگزار می‌شود.

باقری افزود: در استان مازندران نیز مجموعاً ۲۲۹۰۷ داوطلب زن و ۱۲۲۲۸ داوطلب مرد در این آزمون حضور خواهند داشت.

وی گفت: آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی، صبح و گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی عصر پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مرداد در ۴۱۵ شهرستان سراسر کشور برگزار می‌شود.

دبیر ستاد برگزاری آزمون ها در مازندران افزود: متقاضیان یک گروه آزمایشی اصلی شامل «علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی» به همراه یکی از گروه‌های آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی دارای ۲ کارت ورود به جلسه هستند و متقاضیان باید طبق تاریخ و نشانی تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزۀ امتحانی مربوط مراجعه کنند.

باقری همچنین از فرآیند برگزاری آزمون گفت: صبح‌ها رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی) و بعدازظهر‌ها ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعد از ظهر) آغاز می‌شود و دربِ حوزه‌های امتحانی به ترتیب رأس ساعت ۷:۰۰ صبح و ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) بسته خواهد شد.

متقاضیان برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه داشته باشند و از ورود متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه را همراه نداشته باشند جلوگیری خواهد شد.