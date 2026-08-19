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اردوى تیم ملى کشتى آزاد بزرگسالان ایران از ۳۰ مرداد تا ۸ شهریور به میزبانی استان مازندران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی افراد دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان به شرح زیر است:
٥٧کیلوگرم: میلاد والى زاده (مازندران) علی مومنی (مازندران) علی یحیی پور (مازندران)
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) علی اصغر سلطانی (مازندران)
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران)
٧٠ کیلوگرم: ابراهیم الهی (مازندران) مرتضی حاج ملا محمدی (البرز)
٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانى (مازندران) یونس امامى (تهران) علی کرمپور (تهران)
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودى (مازندران) مهدی یوسفی (تهران)
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)
٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمى (کردستان)
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانى (مازندران) امیرعلى آذرپیرا (تهران) مهدی حاجیلویان (همدان)
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) محمدرضا لطفی (مازندران)
سرمربى: پژمان درستکار
مربیان: مهدی تقوی _ فرید دژم خوى _ فرشید قبادى
مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ
بدنساز: آقاعلى قاسم نیا
مربیان تیم امید: سعید احمدی_ مصطفی قیاسی
ماساژور: سجاد امیرى
آنالیزور: سعید ابراهیمى
این مرحله از اردوهای ملی پوشان آزادکار از ۳۰ مرداد تا ۸ شهریور به میزبانی استان مازندران برگزار میشود.