به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی افراد دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والى زاده (مازندران) علی مومنی (مازندران) علی یحیی پور (مازندران)

٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) علی اصغر سلطانی (مازندران)

٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم زاده (مازندران)

٧٠ کیلوگرم: ابراهیم الهی (مازندران) مرتضی حاج ملا محمدی (البرز)

٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانى (مازندران) یونس امامى (تهران) علی کرمپور (تهران)

٧٩ کیلوگرم: محمد نخودى (مازندران) مهدی یوسفی (تهران)

٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)

٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمى (کردستان)

٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانى (مازندران) امیرعلى آذرپیرا (تهران) مهدی حاجیلویان (همدان)

١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) محمدرضا لطفی (مازندران)

سرمربى: پژمان درستکار

مربیان: مهدی تقوی _ فرید دژم خوى _ فرشید قبادى

مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ

بدنساز: آقاعلى قاسم نیا

مربیان تیم امید: سعید احمدی_ مصطفی قیاسی

ماساژور: سجاد امیرى

آنالیزور: سعید ابراهیمى

این مرحله از اردوهای ملی پوشان آزادکار از ۳۰ مرداد تا ۸ شهریور به میزبانی استان مازندران برگزار می‌شود.