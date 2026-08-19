به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پژو ۴۰۵ در محور پیرانشهر _ نقده اعلام و تیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

حمید محبوبی اضافه کرد: این حادثه ۲ فوتی و ۳ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، فوتی‌های این تصادف نیز بعداز رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل گردید.