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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: انحراف از جاده پژو ۴۰۵ در محور پیرانشهر _ نقده ۲ فوتی و ۳ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده پژو ۴۰۵ در محور پیرانشهر _ نقده اعلام و تیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان هلال احمر پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
حمید محبوبی اضافه کرد: این حادثه ۲ فوتی و ۳ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، فوتیهای این تصادف نیز بعداز رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل گردید.