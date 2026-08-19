به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام فارغی با اشاره به تداوم گشت‌های مشترک نظارت در سطح این شهرستان، اظهار کرد: در راستای تشدید کنترل بر فعالیت واحد‌های صنفی و برخورد قاطع با تخلفات، تیم‌های قرارگاه بازرسی در مناطق مختلف حضور یافتند.

وی با تشریح جزئیات این بازدید‌های میدانی افزود: در جریان بازرسی‌های اخیر، یک واحد نانوایی در روستای خیرآباد پایین، یک فروشگاه در محله خیرآباد نسیم‌شهر و چهار دکه عرضه تنقلات به دلیل مشاهده تخلفات و عدم رعایت ضوابط، مهروموم شدند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری بهارستان در ادامه با تأکید بر ضرورت تمکین اصناف به قوانین تصریح کرد: نظارت بر بازار به‌صورت مستمر ادامه دارد و با واحد‌هایی که از مقررات صنفی تخطی کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

فارغی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این گشت‌های مشترک، صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای کیفیت کالا‌های عرضه‌شده و ایجاد نظم و آرامش در بازار شهرستان است.