سرمربیان تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان، پیش از دیدار حساس هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه پارس، بر هدف‌گذاری برای کسب سه امتیاز، تاکید کردند.

فجر شیراز و صنعت نفت آبادان در مسیر تقابل برای ۳ امتیاز در ورزشگاه پارس

فجر شیراز و صنعت نفت آبادان در مسیر تقابل برای ۳ امتیاز در ورزشگاه پارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرمربیان تیم‌های فجر شهید سپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان، پیش از دیدار حساس هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه پارس، بر هدف‌گذاری برای کسب سه امتیاز، تاکید کردند.

دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و صنعت نفت آبادان ساعت ۱۹:۳۰ امشب در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف یکدیگر می روند.

محمد نوری، سرمربی نفت آبادان، با انتقاد شدید از قضاوت‌های هفته اول، اظهار داشت: مردم آبادان از اشتباهات داوری به شدت ناراحت هستند. یکی از بازیکنان تیم حریف باید اخراج می‌شد که نشد؛ نبود VAR در هفته گذشته باعث شد دو امتیاز از ما گرفته شود.

وی از سازمان لیگ و کمیته داوران خواست با به‌کارگیری فناوری VAR، عدالت را در تمامی مسابقات رعایت کنند.

رسول خطیبی، سرمربی فجر شیراز هم با اشاره به اعتراضات تیم خود از عملکرد داور در بازی گذشته گفت:اگر قرار است درباره داوری صحبت شود، ما هم در بازی قبل معترض بودیم؛ تکل خشن بازیکن حریف مستلزم اخراج بود. وی همچنین از سازمان لیگ خواست از اظهار نظرهای پیش از مسابقات درباره عملکرد داوران جلوگیری کند.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود، با ارجاع به پیشینه فوتبال ایران، فجر را تیمی ریشه‌دار خواند و با اشاره به ماندگاری این تیم در لیگ برتر، تغییرات فنی اخیر در ترکیب فجر را مثبت ارزیابی کرد.

رسول خطیبی خطاب به هواداران گفت: قول می‌دهم عملکرد بهتری ارائه دهیم. ما در آینده تیمی هجومی‌تر و منسجم‌تر خواهیم بود.

وی از علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور در ورزشگاه پارس، انگیزه لازم را برای بازیکنان ایجاد کنند.