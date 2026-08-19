پخش زنده
امروز: -
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف توسعه زیستبوم نوآوری دانشگاهی، شناسایی و جذب ایدههای نوآورانه؛ برنامه "نوآفرین صنعتساز "را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از اعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه دعوت کرده است تا ایدههای خود شامل عکس، فیلم، گواهی ثبت اختراع، کاتالوگ و سایر مستندات مرتبط را از ۳۱ مرداد تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ به نشانی ie.utstp@ut.ac.ir ارسال کنند.
متقاضیان میتوانند برای ثبت نام در این برنامه به پیوند (لینک) به نشانی https://utstpark.ir/industry-innovators/ مراجعه کنند.
شرکت کنندگان در این برنامه همچنین میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر، در روزهای کاری با شماره ۰۲۱۸۸۲۰۰۷۰۰ تا ۴، داخلی ۱۹۲ تماس بگیرند.