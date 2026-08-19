معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی گفت: همزمان با هفته دولت، هزار و ۹۲۵ طرح در بخش کشاورزی کشور با سرمایه‌گذاری حدود ۵۰ همت به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در تبریز ادامه داد: اجرای این طرح‌ها زمینه ایجاد بیش از ۸۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را فراهم خواهد کرد و از این میزان حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تسهیلات بانکی، یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان نیز از آورده مردم و سرمایه‌گذاران تأمین شده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت تداوم مسیر پیشرفت و خدمت‌رسانی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری و حرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور هستیم و بخش کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی، نقش تعیین‌کننده‌ای در این مسیر دارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: تأمین بخش عمده منابع مورد نیاز این پروژه‌ها از سرمایه‌های مردمی و بخش خصوصی، نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده بخش کشاورزی و نقش‌آفرینی مردم در توسعه اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: زمانی که حدود ۸۹ درصد پروژه‌های قابل افتتاح با استفاده از خودیاری و آورده شخصی سرمایه‌گذاران اجرا شده است، بیانگر ظرفیت بالای سرمایه‌های مردمی است و وظیفه دولت را در زمینه تسهیل‌گری، کاهش موانع اداری، تسریع فرآیند‌ها و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری بیش از پیش نمایان می‌کند.

فتحی با اشاره به سهم بالای صنایع کشاورزی و شیلات در طرحهای هفته دولت اظهار کرد: صنایع کشاورزی با ۱۸.۷ همت و شیلات با ۱۵.۵ همت بیشترین میزان سرمایه‌گذاری را در میان زیربخش‌های کشاورزی به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد کشاورزی کشور در مسیر عبور از تولید خام و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش، فرآوری، ایجاد ارزش افزوده، توسعه بازار و تقویت صنایع وابسته قرار گرفته است.

فتحی خاطرنشان کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان، موجب کاهش ضایعات، افزایش قدرت رقابت محصولات ایرانی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۵.۵ همتی در حوزه شیلات گفت: این میزان سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده ظرفیت بالای آبزی‌پروری، توسعه تولید، اشتغال‌زایی و افزایش سهم محصولات شیلاتی در سبد غذایی کشور است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: اثرگذاری بخش کشاورزی تنها به مرحله تولید محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای گسترده از تأمین نهاده‌ها، تولید، فرآوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، بازاررسانی و صادرات را شامل می‌شود.

فتحی افزود: هر اندازه حلقه‌های این زنجیره تقویت شود، زمینه برای افزایش اشتغال، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور فراهم خواهد شد.