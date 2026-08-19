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در راستای تشدید نظارت بر بازار بازرسان اداره کل صمت و تعزیرات حکومتی با حضور در چند واحد صنفی شهر، نحوه فعالیت فروشگاهها و رعایت ضوابط قانونی را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این بازدیدها، قیمتگذاری و درج قیمت کالاها، صدور فاکتور، نحوه ثبت معاملات و موضوع مالیات فاکتورهای فروش مورد بررسی قرار گرفت.
بازرسان همچنین بر رعایت حقوق مصرفکنندگان و شفافیت در معاملات تأکید کردند و در موارد مشاهده تخلف، موضوع برای رسیدگی قانونی ثبت و به مراجع مربوط ارجاع شد.
این بازرسیها با هدف ایجاد شفافیت، مقابله با تخلفات صنفی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان در بازار ادامه دارد.