به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این بازدیدها، قیمت‌گذاری و درج قیمت کالاها، صدور فاکتور، نحوه ثبت معاملات و موضوع مالیات فاکتور‌های فروش مورد بررسی قرار گرفت.

بازرسان همچنین بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و شفافیت در معاملات تأکید کردند و در موارد مشاهده تخلف، موضوع برای رسیدگی قانونی ثبت و به مراجع مربوط ارجاع شد.

این بازرسی‌ها با هدف ایجاد شفافیت، مقابله با تخلفات صنفی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در بازار ادامه دارد.